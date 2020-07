[골프토픽] 우즈 "다음주 메모리얼토너먼트 출격"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국ㆍ사진)가 미국프로골프(PGA)투어에 약 5개월 만에 출격한다.

10일(한국시간) 자신의 소셜미디어에 "다음주 메모리얼토너먼트(총상금 930만 달러)에 출전하는 것을 기다리고 있다"며 "다른 선수들과 함께 경쟁하는 것이 그립다"는 글을 올렸다. 16일부터 나흘간 미국 오하이오주 더블린의 뮤어필드빌리지(파72)에서 열리는 대회다. 지난 2월 제네시스인비테이셔널 이후 5개월 만의 등판이다. 지난 5월 필 미컬슨(미국)과 치른 대회는 이벤트 매치다.

우즈는 '원조 골프황제' 잭 니클라우스(미국)가 호스트인 메모리얼토너먼트의 강자다. 1999년과 2000년, 2001년, 2009년, 2012년 등 5차례나 우승을 차지했다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산을 우려해 무관중으로 진행된다. 이 대회 이후 이달말 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널, 다음달 초 시즌 첫 메이저 PGA챔피언십에 모습을 드러낼 전망이다.

