[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 류현경과 박성훈이 공개 연애 4년 차 커플의 애정을 드러냈다.

공개된 사진에는 박성훈이 연인인 류현경에게 보낸 커피차의 모습이 담겨 있다.

박성훈은 "존경하는 원로 배우 류현경 님과 영화 '아이'를 응원합니다 -박스아범-"이라는 글을 적어 보냈다.

류현경과 박성훈은 반려견 박스의 이름을 넣은 '박스 어멈', '박스 아범'이라는 인스타그램 아이디를 사용하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr