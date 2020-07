카카오톡에서 샤넬 뷰티 제품 구매한다

샤넬 뷰티 아이템 22가지 구매 가능

[아시아경제 이진규 기자] 카카오톡(카톡)에서 프리미엄 명품 브랜드 샤넬의 뷰티 제품을 구매할 수 있게 됐다.

카카오커머스는 '카톡 선물하기'에서 샤넬 전문관을 오픈했다고 8일 밝혔다. 샤넬이 국내 온라인몰에 정식 입점한 것은 백화점 온라인몰을 제외하면 이번이 처음이다. 카톡 선물하기 접속 후 샤넬을 검색하거나 홈 상단 브랜드 탭의 '뷰티' 테마로 접속하면 샤넬 제품과 전문관을 찾을 수 있다.

샤넬의 베스트셀러 제품은 물론 선물하기에 적합한 뷰티 아이템 22가지를 구매할 수 있다. 대표 제품으로 샤넬 향수 샹스 오 땅드르 35ml와 리퀴드 립스틱 루쥬 알뤼르 잉크 퓨전, 르 리프트 라 크렘 망 핸드크림, 맨즈 라인에서 보이 드 샤넬 립 밤과 블루 드 샤넬 향수 등이 있다.

카톡 선물하기에서 샤넬 제품을 구매하면 샤넬 시그니처 기프트 백을 함께 제공한다. 카톡 선물하기는 샤넬과 협업을 통해 시즌마다 다양한 선물 아이템을 선보일 계획이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 17,500 등락률 +5.64% 거래량 1,858,592 전일가 310,500 2020.07.08 15:30 장마감 close 측은 "올해 프리미엄 선물 제품군에 대한 이용자 니즈가 증가하는 것을 감안해 명품 테마를 신설했고 지속적으로 프리미엄 명품 브랜드와 접점을 늘려가고 있다"고 전했다.

한편 카카오커머스는 지난해 8월 명품 화장품 테마를 신설한 데 이어 올해 2월에는 '명품 선물' 테마를 마련해 프리미엄 제품군을 확대했다. 그 결과 카톡 선물하기 내 명품 잡화 상품 거래액은 전년 대비 2배 이상의 성장세를 기록하고 있다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr