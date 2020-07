[아시아경제 황윤주 기자] 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 1,400 등락률 -1.65% 거래량 149,009 전일가 84,700 2020.07.08 15:30 장마감 close 은 2466억원 규모의 부산 송도지역 주택조합 공동주택 신축공사를 수주했다고 8일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 2.54% 규모이며, 계약기간은 착공일로부터 36개월이다.

