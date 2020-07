김주현 여신협회장 "카드사 스스로 '종합지급결제업' 역량 보여줘야"

2020년 여신금융세미나 개최

[아시아경제 기하영 기자]김주현 여신금융협회장이 "카드업계 스스로 지속적 혁신을 통해 마이데이터, 마이페이먼트를 넘어 종합지급결제업까지 담당할 역량이 있다는 것을 보여줘야 한다"고 강조했다.

김 협회장은 8일 서울 중구 명동 은행회관에서 '포스트(Post) 코로나 시대, 카드산업의 디지털 혁신현황 및 미래'란 주제로 열린 '2020년 여신금융세미나'에서 이같이 강조했다.

이번 세미나에서는 모바일·디지털 결제기술을 활용한 카드사의 다양하고 혁신적인 서비스 현황을 소개하고, 포스트 코로나 시대에 적합한 기능적 확장성과 연결성을 갖춘 핀테크 플랫폼으로서 카드산업의 미래에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

김 협회장은 개회사에서 "지금의 현실은 카드산업에 우호적이지 않다"며 "금융혁신은 핀테크기업을 중심으로 논의되고 있고, 카드사의 혁신역량과 혁신의지에 대한 인식은 상대적으로 미흡하다"고 아쉬움을 드러냈다.

그러나 김 협회장은 카드업계가 태생부터 혁신 DNA가 내재돼 있다고 강조했다. 그는 "카드업계는 태생부터 회원과 가맹점을 연결하여 모두에게 가장 편리하고 안전한 결제서비스를 제공하는 혁신적인 금융시스템으로 태어났다"며 "다양한 데이터를 기반으로 시장이 원하는 최적의 카드상품을 설계해 공급해 왔고, 최근에는 얼굴, 정맥, 지문 등 생체정보를 활용한 결제서비스를 실용화하고 있다"고 말했다. NFC, QR과 같은 비접촉식 결제방식 또한 경쟁업계보다 안전하고 편리한 방식으로 제공할 역량을 갖췄고, 빅데이터를 활용한 개인화 플랫폼도 이미 구축해 고도화했다는 설명이다.

김 협회장은 "최근 카드업계의 혁신노력 등에 힘입어 공정경쟁 필요성 등 그간 제기해 온 문제에 대해 공론화가 이뤄지고 있다"며 "이제는 카드업계 스스로가 지속적 혁신을 통해 마이데이터, 마이페이먼트를 넘어 종합지급결제업까지 담당할 역량과 필요가 있다는 것을 보여주는 것이 중요한 시점"이라고 당부했다.

이날 발제자로 나선 윤종문 여신금융연구소 연구위원도 핀테크·빅테크와의 경쟁에서 생존하려면 카드사가 스스로 핀테크 플랫폼으로 거듭나야 한다고 강조했다. 개인별로 차별화된 융합서비스를 제공하는 '회원 결제경험 중심 서비스'로 바뀌어야 한다는 것이다. 이를 위해 카드사가 제공할 수 있는 부수 업무 범위를 확대하고 부가서비스 변경의 유연성을 높이는 규제 개선도 필요하다고 지적했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr