◇ 4급 승진

▲법무담당관 이길용 ▲한전공대설립지원단 지원담당관 이호범 ▲의회 수석전문위원 정종석 ▲의회 수석전문위원 최정운 ▲의회 수석전문위원 권두표 ▲국회사무처(파견) 김영철 ▲전남복지재단(파견) 곽영호 ▲전남테크노파크(파견) 이천영 ▲친환경농업과장 이정희 ▲신성장산업과장 민일기 ▲물환경과장 최재화 ▲도로관리사업소장 임오중 ▲자연재난과장 정석규 ▲의회 수석전문위원 임광건 ▲농업기술원 원예연구소장 김동관 ▲농업기술원 과수연구소장 조윤섭 ▲보건환경연구원 동부지원장 안양준 ▲산림보전과장 오득실 ▲농업기술원 기술보급과장 김남균

◇ 4급 전보

▲총무과장 정광현 ▲스마트정보담당관 최영주 ▲예산담당관 조대정 ▲안전정책과장 방창성 ▲투자유치과장 이병용 ▲연구바이오산업과장 김영수 ▲식품의약과장 곽준길 ▲식량원예과장 박철승 ▲섬해양정책과장 박용학 ▲지역계획과장 이상훈 ▲도로교통과장 박철원 ▲의회 수석전문위원 정창모 ▲공무원교육원 교육지원과장 배동진 ▲보건환경연구원 환경연구부장 박귀환 ▲농업기술원 친환경농업연구소장 권오도 ▲농업기술원 농촌지원과장 김희열 ▲농업기술원 농업교육과장 곽홍섭 ▲광양만권경제자유구역청(파견) 고병주 ▲광양만권경제자유구역청(파견) 우정균 ▲나주시(전출) 정권수

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr