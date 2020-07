부산항만공사, 부산항 이용 중소기업 챙긴다

‘언택트’ 해외판로 개척 지원 사업 35개사 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 해외판로 개척을 돕는 지원대상 기업을 확정했다.

항만공사는 지난달 공모에 나선 ‘부산항 중소기업 언택트 해외판로개척 지원사업’의 지원대상으로 총 35개사를 선정했다고 8일 밝혔다.

부산항 중소기업 언택트 해외판로개척 지원사업은 부산항만공사가 부산상공회의소와 협력해 중소기업의 해외판로 개척 단계를 분석하고 총 9개의 지원 프로그램을 마련해 공모에 나선 사업이다.

9개의 지원 프로그램은 홍보물 제작, 수출전담인력 개발 교육, 해외지사화 지원, 해외바이어 발굴, 해외바이어 신용조사, FTA 컨설팅, 통·번역, 물류비 지원, 법률·회계·특허 자문 지원 등으로 구성됐다. 기업별 지원금액은 800만원 한도 내에서 프로그램 간 중복 신청도 가능하다.

공모 결과, 단일 프로그램 최고 경쟁률이 11대1을 기록하는 등 그간 BPA가 추진한 지원사업 중 기업들의 관심이 가장 뜨거웠다. 이는 공모에 앞서 부산지역 수출기업을 대상으로 프로그램별 선호도와 의견 등을 수렴하고 수혜기업이 원하는 것을 최대한 반영하도록 노력한 결과로 풀이된다.

지원대상은 부산·경남 소재의 부산항 이용실적이 있는 중소기업으로 부산항만공사는 부산상의와 공동으로 응모업체 평가 및 선정 절차를 진행했다. 총 178개 신청 업체 중 35개 업체를 최종 선정했다.

이번에 선정된 기업들은 7월부터 12월까지 약 6개월간 제출한 수행계획을 토대로 해당 프로그램을 수행하게 된다.

남기찬 BPA 사장은 “부산항 중소기업이 언택트 해외판로 개척을 위한 새로운 방향을 모색하고 실무적인 도움을 받아 수출입 경쟁력이 더욱 강화되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr