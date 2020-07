속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 코로나19 확진자가 1명 추가됐다고 8일 밝혔다. 지역 누적확진자는 130명이다.

