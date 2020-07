YG PLUS, 美 브라바도와 블랙핑크 굿즈 미국 출시

[아시아경제 유현석 기자] 아티스트 굿즈 사업을 영위 중인 YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 3,470 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,470 2020.07.08 00:00 장중(20분지연) close 는 지난달 21일 글로벌 머천다이즈 전문기업 ‘브라바도(BRAVADO)’와 함께 블랙핑크 피규어 컬렉션을 미국에 출시했다고 8일 밝혔다. 올 초 브라바도와 블랙핑크 굿즈에 대한 라이선스 계약 후 첫 출시다.

이번 컬렉션 굿즈는 블랙핑크 컴백을 기념하여 그 동안 뮤직비디오에 등장했던 멤버별 스타일을 피규어로 재현한 제품으이다. 마이크로 팝스타(Micro Pop Stars) 12종과 브로큰 하트 슈퍼스타(Broken Heart Superstars) 4종, 라이트업 플러쉬 하트(Light-up Plush Heart) 1종 등이다.

블라인드 피규어 박스를 오픈하면 블랙핑크 멤버 랜덤 피규어가 들어있으며 뮤직비디오내 의상과 악세서리 등을 팬들이 직접 믹스 매치해 볼 수 있도록 제작했다. 또 랜덤 박스로 수집의 재미를 더했으며 디자인 하나하나에 멤버들의 의견이 반영돼 팬들에게는 더욱 의미 있는 굿즈가 될 것으로 회사 측은 기대했다. 라이트업 플러쉬 하트는 하트 부분을 누르면 베이스가 있는 음원에 비트에 따라 반짝거리며 반응해 색다른 재미를 더했다.

YG PLUS 측은 “블랙핑크의 이번 굿즈는 미국 출시를 시작으로 유럽, 남미, 호주 등 전 세계로 확대해 나갈 계획”이라며 “이달 중 블랙핑크 싱글 앨범인 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 컨셉에 맞춘 다양한 메탈릭 무드 굿즈들도 만나볼 수 있을 것” 이라고 전했다.

한편, 블랙핑크 피규어 컬렉션은 미국 아마존(Amazon) 온라인 스토어와 타겟(Target) 전 매장에서 만나볼 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr





