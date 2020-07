‘노후된→현대식’ 대전산업단지 탈바꿈

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전산업단지가 현대식 산업단지로 탈바꿈한다.

대전시와 한국토지주택공사는 국토교통부 공모 ‘산업단지 상상허브’ 사업에 선정됐다고 6일 밝혔다.

양 기관은 산업단지 상상허브 사업으로 도심 속 노후 대전산단의 각종 산업·기능을 복합적으로 개발해 혁신거점 및 동북권 제2대덕밸리의 한 축이 될 수 있게 한다는 계획이다.

우선 시와 한국토지주택공사는 농경지와 차고지 등이 혼재된 지역을 정비하고 복합용지에 지식산업센터, 창업보육센터 등을 유치해 무선통신융합·바이오기능소재 등 지역 전략산업이 들어서게 한다. 또 지원시설용지에는 근로자 주택 및 문화·편의시설을 조성할 예정이다.

상상허브 사업지에 대해선 용도지역 변경에 따른 용적률 완화와 재생사업 기반시설 우선 지원, 주택도시기금 융자지원 등 효율적인 사업추진을 위한 각종 지원도 이뤄진다.

특히 시는 유등천과 주택지로 둘러싸여 접근성이 떨어져 물류유통에 어려움을 겪는 대전산단의 진출입 문제를 개선하기 위해 평송청소년수련원에서 대전산업단지까지 서측진입도로(교량)를 건설한다. 이 사업은 총 446억원의 예산이 투입되며 내년 말 준공을 목표로 한다.

시 관계자는 “노후 산업단지의 기반시설 확충과 정주여건이 개선되면 대전산단이 노후 산단 이미지를 벗고 청년 친화형 산업단지로 탈바꿈하게 될 것”이라며 “이를 통해 새로운 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀할 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

