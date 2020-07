새울원자력본부 간호사 1명, 임상병리사 1명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 오는 17일 오후 3시까지 육아휴직자 대체 기간제 근로자로 간호사 1명, 임상병리사 1명을 선발한다.

간호사는 산업안전보건법에 따른 보건관리자 업무와 의료법에 따른 간호사 업무 등을 수행하며, 임상병리사는 방사선비상업무, 안전사고 시 응급구조업무 등을 수행할 예정이다.

1차 서류전형에서 3배수를 선발하며, 2차 면접전형에서 1배수를 확정하고, 최종적으로 신원조사 등의 과정을 거쳐 합격자를 발표한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr