함안군, 대한민국 대표 특산물 직거래 박람회 참가

수박, 복숭아 등 7개 부스에서 특색 있는 농·특산물 호평

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 부산 벡스코 제1전시장에서 개최된 ‘대한민국 대표 특산물 직거래 박람회’에 참가해 군 농·특산물을 홍보하고 소비촉진의 기회를 마련했다고 6일 밝혔다.

이날 박람회는 2일~5일까지 4일간 개최됐다.

군은 수박과 복숭아, 청국장, 된장 등 총 7개 부스를 통해 특색과 다양성을 겸비한 농·특산물을 선보여 많은 호응을 받았다.

참가들은 수박, 복숭아 시식하고, 군 관광 안내와 농·특산물 홍보 책자를 통해 효과가 컸다.

군 관계자는 “박람회 행사 기간 함안군 농·특산물을 널리 알리고 농가 및 업체에는 판로개척의 기회를 제공할 수 있었다”라며 “앞으로도 꾸준히 박람회에 참가해 지역 특산물 직거래 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr