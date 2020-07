공간과 운동성을 동시에…BMW, '뉴 3시리즈 투어링' 공식 출시

[아시아경제 성기호 기자] BMW 코리아가 뉴 3시리즈 투어링을 국내에 공식 출시한다고 6일 발혔다.

BMW 3시리즈 투어링은 지난 32년 동안 전세계적으로 170만대 이상 판매된 모델로, 스포츠유틸리티차량(SUV) 수준의 적재공간과 활용성을 지니면서도 3시리즈 특유의 주행성능까지 고스란히 유지한 차량이다.

이번에 출시되는 6세대 뉴 3시리즈 투어링은 이전 세대 대비 차체 길이는 76mm, 폭은 16mm가 증가해 보다 날렵한 비율을 자랑하며, 휠베이스 역시 41mm나 늘어나 한층 여유로운 실내공간을 제공한다.

트렁크 적재공간은 기본 500ℓ이며, 40:20:40 비율로 분할 폴딩되는 뒷좌석 등받이를 모두 접으면 최대 1510ℓ까지 확장된다. 특히 전동식 트렁크 도어와 전동접이식 뒷좌석 등받이, 독립식 뒷유리 개폐 기능이 모든 트림에 기본으로 탑재돼 트렁크 사용이 편리하며, 루프레일도 기본사양으로 장착돼 확장성까지 갖췄다.

스포티한 주행성능도 한층 강화됐다. 뉴 3시리즈 투어링은 이전 세대에 대비 차체강성이 25% 향상되고 앞뒤 무게배분도 50:50으로 완벽하게 구현됐다. 또한, 앞뒤 윤거가 각각 43mm, 21mm씩 넓어져 민첩한 핸들링 반응과 안정적인 코너링 성능을 발휘한다.

뉴 3시리즈 투어링에는 총 3가지 엔진이 탑재된다. 먼저 뉴 320i 투어링 럭셔리 모델은 최고출력 184마력, 최대토크 30.6kg.m를 내는 2리터 4기통 가솔린 터보 엔진을 탑재했다.

뉴 320d 투어링 M 스포츠 모델에는 최고출력 190마력, 최대토크 40.8kg.m를 발휘하는 2ℓ 4기통 디젤 터보 엔진이 장착되며, M 스포츠 서스펜션이 적용돼 강력한 토크와 민첩한 핸들링 성능을 경험할 수 있다.

가장 강력한 성능을 발휘하는 뉴 M340i xDrive 투어링 모델은 최고출력 387마력, 최대토크 51kg.m를 뿜어내는 3ℓ 직렬 6기통 엔진이 탑재된다. 여기에 xDrive 인텔리전트 사륜구동 시스템이 조화를 이뤄 정지상태에서 시속 100km 4.6초만에 가속하며, M 스포츠 브레이크와 M 스포츠 디퍼렌셜이 적용돼 보다 역동적인 주행 가능하다.

가격은 뉴 320i 투어링 럭셔리가 5590만원, 뉴 320d 투어링 M 스포츠는 5870만원, 뉴 M340i xDrive 투어링은 8000만원이다(개별소비세 3.5% 적용 기준).

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr