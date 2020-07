연구시설 전국지도 완성.. 코로나, 소부장 대응 첨병

[아시아경제 황준호 기자] 벤처기업을 운영하고 있는 김혁신씨는 개발한 반도체 소재의 대량 생산시 발생할 수 있는 문제점을 파악해야 했다. 김씨는 찾은 곳은 'K-Facility 검색서비스'다. 그는 이 서비스를 통해 시작품 개발단계를 지원하는 반도체 분야의 연구지원시설인 '특화반도체 일괄공정 연구시설'을 예약·활용하고 자신이 개발한 소재의 문제점을 파악할 수 있었다.

과학기술정보통신부는 소재·부품·장비 국산화, 코로나 감염병 등 사회 현안문제 해결에 적극적으로 활용 할 수 있는 '국가연구시설 검색·예약서비스'(K-Facility)를 개통했다고 6일 밝혔다.

이 서비스는 전국에 산재된 과학기술 연구개발 지원목적의 280여개 국가연구시설을 쉽게 검색할 수 있는 지도 기반서비스다. 'ZEUS 국가연구시설장비 종합정보서비스'를 통해 이달 7일부터 제공된다.

연구시설은 특정 목적의 연구개발활동(시험, 분석, 계측, 교육, 훈련 등)을 지원하기 위해 단독 또는 연구장비 들을 집적해 운영하는 독립적인 연구공간을 말한다.

정부는 전국의 국가연구시설에 대한 현황조사를 통해 282개의 연구시설의 기초정보를 수집했다. 또 이를 K-Facility로 등록하고 관리번호를 일제히 부여해 지도에 담았다.

K-Facility를 활용하면 우리나라의 어떤 연구시설들이 어떤 장비를 가지고 어떠한 공정과 기술개발단계의 연구를 하고 있는지에 대한 정보를 확인할 수 있다. 지원 가능한 기술분야(물리, 화학, 생물, 지구, 환경, IT등)와 기술개발단계(기초연구-실험-시작품제작-제품화-사업화), 현안이슈별(소재·부품·장비, 감염병 등) 분류를 통해 수요자가 직접 연구시설을 찾을 수 있다. 검색한 연구시설은 바로 예약까지 할 수 있다.

이석래 성과평가정책국장은 "연구시설은 과학기술 연구자가 연구개발에 적극적으로 활용할 수 있는 무기이자 과학기술계의 사회간접자본(SOC)"이라며 "연구시설 중심 예약정보서비스는 개방형 연구를 더욱 촉진할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

