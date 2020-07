신일, 건강한 치아 관리를 위한 ‘듀얼 자동칫솔’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]신일전자는 치아와 잇몸을 깨끗하게 관리할 수 있는 ‘듀얼 자동칫솔’을 출시했다고 6일 밝혔다.

신제품은 특허 받은 칫솔로 세심한 구강케어를 도와준다. 치과협회에서 권장하는 이상적인 칫솔질을 구현했으며, 양방향 자동회전 칫솔 헤드는 눈여겨볼 만하다. 두 개의 칫솔모가 치아 안팎을 동시에 닦아주며, 치간이나 치아와 잇몸 사이 보이지 않는 곳까지 세정하고, 잇몸까지 마사지해 준다.

우수한 품질을 자랑하는 미국 듀퐁(DUPONT)사의 칫솔모를 적용해 잇몸 손상을 방지하고 치아를 부드럽게 닦아준다. 또한 칫솔모는 다이아몬드 모양으로 커팅돼 치아 사이사이를 세밀하게 세정하며, 플라크를 효과적으로 제거해 준다.

이외에도 국제방수규격 IPX7등급(수심 최대 1미터의 물속에서 30분까지 방수기능을 유지할 수 있는 등급)의 생활 방수를 지원한다. 원터치 방식으로 사용도 쉽고, 작동 상태는 강·약 단계로 조절할 수 있다.

사용 후 전용 거치대에 세워두면 무선충전(무접점 충전)이 가능하며, 휴대용 케이스도 함께 제공돼 외출 시에도 휴대와 관리가 쉽고 위생적으로 보관할 수 있다.

