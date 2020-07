자생척추관절연구소, SCI(E)급 논문 등재 100건 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 자생의료재단은 자생척추관절연구소가 발표한 SCI(E)급 논문의 수가 100건을 돌파했다고 6일 밝혔다.

재단에 따르면 자생척추관절연구소가 현재까지 발표한 SCI(E)급 논문은 총 105건이다. 한방 척추 전문병원으로서 풍부한 임상 사례를 기반으로 연구를 진행했다.

대표적으로 지난 2013년 동작침법(MSAT)의 급성요통 치료 효과가 진통제보다 5배 높다는 결과를 과학적으로 입증한 '심한 기능장애를 동반한 급성 요통 환자에서의 동작침법의 효과: 다기관, 무작위, 대조군, 비교 효과 연구' 논문이 통증 분야 세계적 권위 학술지 ‘PAIN’에 실린 것을 들 수 있다.

요추추간판탈출증(허리디스크) 환자 128명에 대한 장기 추적관찰 연구로 한방통합치료의 효과를 증명한 ‘하지통증을 동반한 요통 환자에 대한 통합치료 5년 결과’ 논문도 지난 2016년 국제학술지 ‘Spine’에 게재됐다. 같은 해 ‘Medicine’지에 발표된 ‘근골격계 입원환자 8만523명에 대한 약침과 침의 안전성 보고’ 논문도 대규모 데이터를 활용한 의학적 증거를 통해 한방 치료의 안전성을 객관적으로 밝혔다는 평가를 받는다.

자생의료재단은 앞으로 자생한방병원의 수련의들이 논문 연구를 통합적으로 진행할 수 있는 환경을 조성함으로써 한의학 인재양성에 이바지한다는 계획이다. 자생한방병원은 지난 2014년부터 수련의들이 SCI(E)급 국제학술지에 제1 저자로 논문을 게재하도록 내부 규정을 마련했으며 최근 3년 연속으로 수련의 전원이 논문 게재를 완료했다.

하인혁 자생척추관절연구소 소장은 "한의학에는 아직 과학적인 증명이 이뤄지지 못한 치료법이 많은데 이러한 치료법들을 비롯해 한의 신의료기술, 한·양방 통합의학 등 연구 범위를 지속적으로 넓혀나갈 예정"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr