[아시아경제 이현주 기자] 학교 및 마을 교육단체에서 비대면 교육 활동 중 활용할 수 있는 온라인 콘텐츠 공모가 진행된다.

서울시교육청은 '마을교육단체 온라인 콘텐츠 100 공모사업'을 추진한다고 6일 밝혔다. 공모 분야는 ▲마을탐방·인문 ▲민주시민 ▲문화예술 ▲과학·환경 ▲놀이·건강 등 5개 분야다. 10분 내외 동영상 콘텐츠 100개를 공모한다. 공모를 통해 선정된 교육 컨텐츠들은 교과 연계 수업, 창의적 체험활동, 자유 학년제 수업 등 학교 교육에 활용될 예정이다. 마을 교육 기관 및 가정에서도 이를 활용할 수 있게 된다. 20일까지 접수하며 30일 결과가 발표된다.

