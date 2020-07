△유영열씨 별세, 유재동·지윤(에프앤가이드 데이터2팀장)씨 부친상 = 홍익병원장례식장1호, 발인 7일 오전 6시, 장지 서울시립승화원, 02-2600-1444

