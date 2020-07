카카오페이, 부정결제 피해 수사 결과 전에 보상한다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 개인정보 도용 등으로 인해 피해를 본 이용자에게 수사 결과가 나오기 전 먼저 보상하는 정책을 도입한다.

5일 카카오페이에 따르면 류영준 대표는 최근 부정결제 피해를 입은 이용자를 대상으로 보다 적극적인 관리 체계 마련을 지시하고, 별도의 소비자보호 태스크포스(TF) 구축에 나섰다.

그동안 부정 결제 사고가 발생하면 최종 수사 결과를 확인한 뒤 보상이 이뤄졌다. 하지만 최종 수사 결과 확인 후 보상까지 실질적인 피해자 구제에는 상당한 시일이 소요됐다.

카카오페이가 내달 도입 예정인 새 정책은 개인정보 도용 등 부정 결제로 인한 피해 사례를 접수하면 외부 기관의 수사 의뢰와는 별개로, 자체 사고 조사를 통해 선량한 피해자로 판명되면 먼저 보상하는 것이다. 이는 핀테크 업계는 물론 기존 금융권을 포함해도 처음 도입하는 조치라는 게 회사 측의 설명이다.

보상 한도와 추가 피해 방지를 위한 사후 관리 등 세부 정책은 사내 소비자 보호 TF에서 논의할 예정이다.

카카오페이 관계자는 "부정결제로 인한 선량한 피해자가 발생하지 않도록 한 단계 높은 수준의 이용자 보호 정책을 고민 중"이라며 "전 국민이 마음 편히 금융 서비스를 이용할 수 있도록 보다 적극적인 관리 체계를 마련해 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr