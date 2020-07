전남 27번째 코로나19 확진자…영광서 발생

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 광주에 이어 전남에서도 코로나19 확진자가 발생하면서 점점 지역 사회 2차 유행이 현실화하는 조짐이다.

5일 전남도에 따르면 영광군 불갑면에 거주하는 20대 남성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 신규로 추가 확진돼 도내 27번째 코로나19 확진자로 분류됐다.

27번 확진자는 1·2차 검사에서 각각 양성과 음성 반응이 나와 추가 정밀 진단을 실시한 결과 최종 확진 판정을 받았다.

보건 당국은 이 남성이 코로나19 지역사회 감염원 가운데 하나로 지목된 광주 사랑교회와 관련이 있는 것으로 조사됐다고 밝혔다.

보건 당국에 의하면 27번 확진자는 지난 1일 모교인 영광공업고등학교를 방문했다.

같은 날과 이튿날에는 영광읍에 소재한 헬스장, 마트, 음식점, PC방 등을 방문한 동선이 확인됐다.

접촉자 파악에 나선 방역 당국은 확진자가 무증상 상태였던 만큼 지역 내 감염 확산을 우려하고 있다.

