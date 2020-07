현대홈쇼핑, 온라인 전용 홈케어 브랜드 ‘에버블루’ 론칭

자연 유래 성분 강화한 ‘다목적 클리너’ 제품 첫선

20~30대 고객 위한 제품 기획, 온라인몰서 판매



[아시아경제 차민영 기자] 현대홈쇼핑이 밀레니얼 세대 공략을 위해 온라인 전용 브랜드를 내놨다. 빠르게 변화하는 트렌드를 반영해 상품을 개발하고, 전용 온라인몰과 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 20~30대 젊은 고객들의 눈길을 끌겠다는 전략이다.

현대홈쇼핑은 오는 6일 온라인 전용 홈케어 전문 브랜드 ‘에버블루’를 론칭한다고 5일 밝혔다. 에버블루는 20~30대 젊은 고객의 니즈에 맞는 상품을 빠르게 기획해 선보이는 전문 브랜드다. 기존 현대홈쇼핑 방송이나 현대H몰에서 판매하지 않고, 전용 온라인몰에서만 선보이는 것이 특징이다.

특히, 젊은 고객들을 공략하기 위해 페이스북과 인스타그램 등 공식 SNS 채널을 별도로 만들 예정이며, 에버블루 상품과 관련한 다양한 동영상 콘텐츠도 제작해 선보일 계획이다.

현대홈쇼핑은 에버블루의 콘셉트를 ‘자연주의’로 정하고, 다목적 클리너를 첫 번째 제품으로 내놓는다. 새 제품은 천연 성분인 베이킹소다와 구연산 등이 함유돼 찌든 때 제거에 효과가 뛰어나며, 스페인산 베르가못 천연 오일을 담아 제품 사용 후 시원한 청량감을 느낄 수 있도록 한 것이 특징이다. 제품 디자인도 화이트와 블루를 시그니처 컬러로 정하고, 젊은 고객들이 좋아하는 모던하고 간결한 디자인을 적용해 차별화했다. 판매 가격은 1만6900원이다.

또한 제품의 구성 성분 중 92%가 미국환경연구단체로부터 ‘낮은 위험’을 의미하는 ‘그린’ 등급을 받아 안정성을 높였다. EWG는 각종 화학성분의 등급을 매기는 기관으로, 국내에서 화장품·생활용품 등 다양한 기업들이 제품 론칭 시 EWG 등급을 인용하고 있다.

현대홈쇼핑은 다목적 클리너 외에 핸드워시·칫솔 살균기 등 다양한 에버블루 신제품을 전용 온라인몰에 매월 순차적으로 선보일 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr