바이든, "인종차별 근절은 미국의 건국이념"...트럼프와 상반

[아시아경제 이현우 기자] 미국 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령은 4일(현지시간) 미국 독립기념일을 맞이해 발표한 메시지를 통해 인종차별을 근절해나가겠다 밝혔다. 이는 인종차별 반대 시위대가 미국 역사를 지우려한다는 도널드 트럼프 대통령의 메시지와 상반되는 내용이라 주목받고 있다.

이날 바이든 전 부통령은 독립기념일 영상 축사에서 "미국은 모두가 평등하게 창조됐다는 한가지 분명한 이념을 토대로 건국됐다."며 "미국의 조직적인 인종차별의 근원을 제거할 기회를 맞았으며, 그동안 주류에서 밀려나고, 죄악시되고, 억압받은 사람들에게 아메리칸 드림을 누리게 할 수 있다"고 말했다.

전날 트럼프 대통령이 사우스다코타 러시모어에서 열린 독립기념일 기념식에서 "인종차별 반대 시위대가 역사적 인물들의 기념물을 훼손하며 미국 역사를 지우려 하고 있다"는 비판을 제기한 것과 상반되는 내용이다.

바이든 전 부통령의 대선 캠프도 트럼프 대통령의 연설을 노골적으로 비판했다. 바이든 캠프는 트럼프 대통령의 독립기념일 축사에 대해 성명을 내고 "트럼프 대통령은 병약한 국민이나 실업자, 헌법, 군인 등은 외면하고 오로지 자신의 이익에만 관심이 있다"며 "이러한 분열의 대통령 때문에 미국 전체가 고통을 받고 있다"고 비판했다.

바이든 캠프는 "이와 반대로 바이든 후보는 미국의 정신을 위해 분투하고, 미국민을 하나로 뭉치기 위해 노력하고 있다"며 "또 중산층을 더욱 강하게 되살릴 것"이라고 주장했다.

