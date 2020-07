▲노필현(전 KC글로벌 전무이사)씨 별세, 김정운씨 남편상, 노희영(서울경제신문 차장)ㆍ노빛나씨 부친상, 박재영(SK증권 부장)ㆍ홍성운(성남 판교중 교사)씨 장인상 = 5일 오전 4시45분, 서울대병원 장례식장 9호실, 발인 7일 오전 6시20분, 장지 국립현충원, 02-2072-2026

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr