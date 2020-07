LGU+, 휴대폰 보험금 청구 절차 간편하게 바꾼다

블록체인 분산원장 기술로 보험금 청구 서류 연동

오후 4시까지 심사 끝나면 당일 보험금 지금

LG전자·삼성전자 서비스센터 수리 고객 이용 가능



[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 1,405,154 전일가 12,450 2020.07.03 15:30 장마감 close 는 휴대전화 분실이나 파손에 따른 보험금 청구 절차를 간소화했다고 5일 밝혔다.

'U+휴대폰 보험 앱'에서 블록체인기반 모바일 전자증명서비스인 '이니셜 앱'과의 연동을 통해서다. 이니셜 앱은 LG유플러스를 비롯한 통신, 금융, 카드, 제조 등 14개사가 참여한 모바일 전자증명 서비스다. 블록체인 기술을 활용해 서류 제출 간편화를 돕는다.

LG유플러스는 지난해 7월부터 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 65,000 전일대비 400 등락률 +0.62% 거래량 494,161 전일가 64,600 2020.07.03 15:30 장마감 close 휴대폰을 이용하는 고객에 한해 U+휴대폰 보험 앱을 통해 제조사의 수리비 정보를 연동, 별도의 서류 제출 없이 보험금을 청구할 수 있게 절차를 간소화했다. 수리영수증과 견적서를 제출하지 않아도 보상처리가 가능했다.

이번에는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 700 등락률 +1.32% 거래량 11,887,868 전일가 52,900 2020.07.03 15:30 장마감 close 휴대폰을 이용하는 고객에게까지 이 서비스를 확대했다. 고객이 U+휴대폰 보험 앱에서 '서류 자동 연동' 버튼을 누르면 전자증명서비스인 이니셜 앱으로 삼성전자 수리비 정보를 연동하는 방식이다. LG유플러스는 보험사와도 실시간으로 수리비 정보를 연동해 오후 4시까지 심사가 완료되면 신청 당일 보험금이 입금된다.

그동안 휴대폰 분실이나 파손보험을 이용하는 고객이 보험금을 받기 위해서는 여러 단계를 거쳐야 했다. 파손의 경우 단말 제조사의 서비스센터를 방문해 수리를 받고 수리영수증과 견적서를 발급받은 뒤 파손 보상 신청서를 작성해 보험사의 보상센터에 제출해야 했다.

이종서 LG유플러스 고객유지담당은 "블록체인 기술을 통해 더 빠르고 간편하게 휴대폰 분실·파손 보험금을 청구할 수 있도록 서비스가 확대됐다"며 "더 많은 고객이 간소화된 보험금 청구를 이용해 휴대폰 분실, 파손 걱정 없이 사용하길 바란다"고 말했다.

한편 LG유플러스는 지난 1일부터 휴대폰 보험 가입기한을 개통 후 60일까지 확대하고 월 이용요금 부담을 낮춰 고객 혜택을 늘리는 방향으로 휴대폰 보험 상품을 개편했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr