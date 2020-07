오영환, 코로나19 음성 판정…본회의 예정대로 오후 10시

[아시아경제 전진영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 오영환 더불어민주당 의원이 코로나19 검사결과 음성 판정을 받았다. 이에 따라 제3차 추가경정예산(추경)안 처리를 위한 국회 본회의도 예정대로 오후 10시에 열릴 전망이다.

오 의원은 3일 오후 검사결과가 나온 뒤 입장문을 통해 “코로나19 검사 결과 '음성' 판정을 받았다”고 했다. 그는 “저로 인해 불안해하셨을, 그리고 일정에 차질을 빚게 되신 모든 분들께 진심으로 죄송한 마음을 전한다”고 했다.

오 의원은 음성판정을 받았지만 확진자와 접촉해 2주 동안 자가격리에 들어간다. 그는 “자가격리 기간동안 자가격리 수칙을 철저히 지키겠다”고 강조했다.

앞서 민주당은 오후 7시 본회의를 열기로 했으나 오 의원이 지역구 행사에서 확진자와 접촉한 것으로 확인돼 이를 연기했다. 이에 함께 강연에 참석했던 이낙연 민주당 의원도 즉시 귀가해 오 의원의 검사결과가 나올 때까지 자택에 대기하기로 했다. 오 의원의 음성 판정으로 이 의원 등 민주당 의원들의 자택 자가격리도 해제됐다.

