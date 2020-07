[아시아경제 전진영 기자] CJ 푸드빌이 투썸플레이스 잔여지분 15%를 전량 매각했다. 이로써 CJ푸드빌의 투썸플레이스 보유 지분은 0%가 됐다.

CJ 푸드빌은 투썸플레이스 주식 1만 6875주를 홍콩계 사모펀드 앵커에쿼티파트너스에 약 710억원에 매각했다고 3일 공시했다.

회사 측은 “주주간 합의에 따른 매각”이라고 밝혔다.

CJ 푸드빌은 지난해 6월 앵커에쿼티파트너스에 투썸플레이스 지분 45%와 경영권을 매각한 바 있다.

