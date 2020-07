전북체육회, 조직 개편 결정 7과→1실 6과로

사무처장 직속 대외 협력실 ‘신설’

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 체육회가 조직을 개편한다고 3일 밝혔다.

체육회에 따르면 최근 제3차 이사회를 열고 규약 개정(안)과 제규정 개정(안), 제1회 추경 세입·세출 예산(안) 등을 심의·의결했다.

가장 관심을 모았던 사무처 조직 개편(안)도 통과돼 기존 1처 2본부 7과에서 1처 2본부 1실 6과로 바뀌게 된다.

개편 된 조직을 보면 먼저 기획 조정 본부는 총무 회계과와 마케팅 기획과를 둔다.

체육 진흥 본부는 전문 체육과와 영재 복지과, 여가 스포츠과, 종목 지원과로 구성됐으며, 본부장 직속으로 스포츠 과학 센터를 둔다.

특히 사무 처장 직속으로 대외 협력실이 신설된다.

대외 협력실은 회장 공약 업무와 대외 교류 협력 등의 업무를 담당하게 되며, 총무 회계과와 마케팅 기획과는 각각 예산·인사 업무와 홍보·경영 평가 등을 맡게 된다.

전문 체육과는 전국 종합 체육대회와 선수 관리 등을 하며, 영재 복지과는 월드 스타 육성과 재능 기부 등의 사업을 추진하게 된다.

여가 스포츠과와 종목 지원과는 도내 시·군 체육회와 종목 단체 관리 등의 업무를 도맡게 된다.

이밖에도 이번 이사회에서는 이사회비 납부 대상자에 회장이 추가되는 등 회비 규정도 바뀌었다. 회장은 연 5000만 원 이상 회비를 내게 된다.

또한 새롭게 구성된 이번 이사진들의 적극적인 참여도 눈길을 끄는 데 회비가 거의 완납됐다.

정강선 도체육 회장은 “업무의 효율성을 높이기 위해 부서별 업무 분장을 재조정하는 등 조직을 개편하게 됐다”며 “신뢰 받는 체육회, 도민과 함께하는 체육회로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr