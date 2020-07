SKB, '뽀로로 놀이교실' 한달 할인 이벤트

[아시아경제 구채은 기자] SK브로드밴드가 아이들이 집에서 뽀로로와 함께 놀이로 재미있게 학습할 수 있는 ‘뽀로로TV 놀이교실’ 키즈서비스의 할인이벤트를 7월 한 달 동안 진행한다고 3일 밝혔다.

‘뽀로로TV 놀이교실’은 누리과정과 연계하여 월별 주제에 맞춘 홈스쿨링 콘텐츠를 제공하는 프리미엄 학습프로그램으로, 매달 교재와 놀이북, 교구를 고객 집으로 정기 배송해준다. ‘뽀로로TV 놀이교실’의 정가는 월 1만9800원(VAT포함)으로 7월 신규 가입고객에게 1개월간 67% 할인된 월 6490원(VAT포함)으로 제공한다.

또한 서비스 가입 시, 인기 시리즈인 뽀로로와 타요 등 캐릭터별 인기 TV콘텐츠 약 3000여편을 무제한으로 감상할 수 있다. 이번 이벤트는 코로나19 여파로 집에서 아이들을 보육하고 있거나 어린이집·유치원의 여름방학으로 교육 공백을 고민하는 부모님들을 위해 기획했다. 자세한 내용은 B tv 내 ‘ZEM 키즈’ 서비스에서 ‘뽀로로월드’로 접속하면 확인할 수 있다.

