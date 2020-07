[아시아경제 금보령 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 15,800 전일대비 1,300 등락률 +8.97% 거래량 655,561 전일가 14,500 2020.07.03 14:47 장중(20분지연) close 는 안승만·김일강 각자 대표체제에서 안 대표가 사임함에 따라 김일강 단독 대표 체제로 변경한다고 3일 공시했다.

금보령 기자