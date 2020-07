'윤석열이 잘한다' 43% vs '추미애가 잘한다' 40%

[아시아경제 강나훔 기자] 윤석열 검찰총장의 직무 수행에 대한 평가가 추미애 법무부 장관보다 높다는 여론조사 결과가 나왔다.

한국갤럽은 지난달 30일부터 이달 2일까지 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이들 두 인사의 직무 수행에 대한 여론조사를 벌인 결과 추 장관 직무 긍·부정률이 40%·45%, 윤 총장 직무 긍·부정률이 43%·38%로 각각 나타났다고 3일 밝혔다. 각각의 긍·부정률 차이가 5%포인트 내로 엇비슷한 가운데, 긍정률은 윤 총장이 추 장관보다 다소 높았다.

추 장관 직무 긍정률은 민주당 지지층(69%), 진보층(63%), 광주·전라 지역(64%), 40대(50%) 등에서, 윤 총장 직무 긍정률은 통합당 지지층(79%), 보수층(66%), 대구·경북 지역(58%), 60대 이상(57%) 등에서 상대적으로 높았다.

갤럽 관계자는 "추 장관과 윤 총장에 대한 직무 평가는 개별 사안에 대한 생각이 아니며 법무부·검찰 등 그들이 이끄는 조직에 대한 평가로 확대 해석할 수 없음에 주의해야 한다"고 말했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 8976명에게 접촉해 최종 1000명이 응답을 완료, 11%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.

