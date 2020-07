[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수경찰서는 전남 여수국가산업단지의 공장 증축 현장에서 50대 일용직 노동자 A(57)씨가 토사에 매몰돼 숨졌다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오후 10시 20분께 여수산단의 모 공장 증축 현장에서 H빔 구조물 설치 작업을 하던 중 축대에서 흙더미가 무너지면서 2m 깊이의 구덩이에 매몰된 것으로 알려졌다.

사고가 나자 근처에 있던 동료 직원들이 A씨를 곧바로 구조해 병원에 옮겼으나 A씨는 1시간여 만에 숨졌다.

경찰은 공장 관계자와 하청 업체 관계자들을 상대로 안전 수칙 준수 여부 등 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

