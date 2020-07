한국열병합발전협회 방순자 협회장 취임

[아시아경제 문채석 기자]한국열병합발전협회는 지난달 30일 임시총회를 열어 신임 협회장에 방순자 전 전략물자관리원장을 선출했다고 3일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 서면결의로 진행된 총회에서 만장일치로 뽑혔다.

방 신임 협회장은 온실가스 배출권거래제 당면한 3기 할당계획에서 산업단지 업종 사업자들이 받는 불평등 해소를 위한 노력을 최우선으로 추진할 것이라 밝혔다.

분산에너지 확대 보급 관련 정부의 정책에 맞춰 산업단지 집단에너지 사업자들이 일익을 담당할 수 있도록 산파 역할을 해나갈 것이라고 말했다.

산단 집단에너지 사업자들은 정부의 온실가스 감축로드맵 업종 분류에서 산업부문으로 속해 있는데도 온실가스배출권거래제 2차 계획기간 중 별도 업종으로 분리됐다.

이 때문에 일반 산업부문 대비 10% 이상의 감축률을 부여 받아 사업자들이 고통을 호소하고 있다.

조만간 발표를 앞둔 3차 계획기간 할당계획에서도 산업부문 통합 관리가 아닌 전환부문으로 통합 관리를 검토하고 있는 것으로 알려져 사업자들의 고민이 깊어지고 있다.

