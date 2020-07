중기중앙회, 충북 청주 '대한민국 동행세일' 현장지원

행사장 방문 소상공인·중소기업 제품 구매 등

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 정부와 지방자치단체가 주최하는 '대한민국 동행세일' 행사 지원을 위해 충북 청주를 방문했다고 3일 밝혔다.

이날 서승원 상근부회장과 충북지역 중소기업회장단은 가경터미널시장과 청주도시재생허브센터 광장을 방문해 소상공인·중소기업 제품을 구매했다. 또 쌀안지역아동센터 등 5개 복지기관에 500만원어치의 온누리상품권을 전달했다.

대한민국 동행세일은 지난달 26일 시작돼 이달 12일까지 열린다. 중기중앙회는 동행세일 기간 동안 '노란우산 금융기관 우수직원 대상 국민관광상품권 지급', '국내 여행지·맛집 추천 책자 발간' 등을 진행할 예정이다.

서승원 중기중앙회 상근부회장은 "중앙회 본부와 지역본부가 전사적으로 대한민국 동행세일 홍보에 앞장서고 있다"며 "우수한 제품을 생산하고도 코로나19로 판로개척에 어려움을 겪고 있는 소상공인·중소기업에 대한민국 동행세일이 회복과 재도약의 기회가 되길 바란다"고 말했다.

