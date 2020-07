NS홈쇼핑 "렌탈상품 상담하고 5성급 호텔 숙박권 받아가세요"

[아시아경제 차민영 기자] NS홈쇼핑은 오는 5일 이른바 ‘홈캉스(집과 바캉스의 합성어)’용 렌탈 상품을 판매하는 ‘홈캉스 렌탈 DAY' 관련 호텔 숙박권 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

홈캉스 렌탈 DAY는 5일 하루 동안 방송하는 4개의 렌탈 상품에 상담 예약을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘서울 웨스틴 조선호텔 숙박권’ 총 17매를 증정하는 이벤트다. 당첨자는 6일 온라인몰인 NS mall 게시판을 통해 공지한다.

서울 웨스틴 조선호텔 숙박권은 주니어 스위트룸이 제공되며, 2인이 1박으로 사용할 수 있다. 라운지 2인 조식, 애프터눈 스낵 서비스, 칵테일 아워 서비스 등이 포함된 이그제큐티브 라운지 혜택과 사우나 2인 이용이 포함된 제대로 호캉스를 누릴 수 있다.

NS홈쇼핑은 이날 직수 얼음 정수기 'SK매직 렌탈서비스', 산소발생기 '자이글 숲속 산소 발생기', 펫케어룸 '펫밀리아 펫케어룸', 안마의자 '쉴렉스 안마의자' 등 시원하고 건강한 홈캉스를 준비하는 상품을 특별한 혜택으로 방송할 예정이다.

이상용 NS홈쇼핑 TV무형영상팀 PD는 "여름휴가를 포기하고 홈캉스를 준비하는 분들이 늘어나면서, 제대로 된 휴가를 위한 실속있는 상품을 준비했다"며 "절약한 휴가 비용으로 홈캉스 필수템도 장만하시고, 홈캉스가 호캉스로 바뀌는 행운의 기회도 누리시길 바란다"고 말했다.

