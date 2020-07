G마켓·옥션, 신상 '펭수 빙하크래들 선풍기' 출시

7월 6일 판매…다른 펭수 굿즈도 선봬

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 인기 크리에이터 펭수를 활용한 ‘펭수 빙하크래들 선풍기’를 출시한다고 3일 밝혔다.

펭수 빙하크래들 선풍기는 캐릭터·브랜드 지적재산권(IP) 라이선스기업 더블유아이가 제작한 신상품으로 G마켓과 옥션에서 최초로 선보인다. 판매 기간은 오는 6일 오전 10시부터 오는 12일까지다. 가격은 3만8900원이다.

해당 제품은 자이언트 펭tv 정식 라이선스를 획득한 상품으로 블랙과 화이트 2가지 색상이다. 빙하크래들을 제공하며 탈부착이 가능한 펭수 피규어와 핸디 스트랩이 추가 제공된다. 5엽 날개를 통한 4단계 풍속 조절과 최대 10시간 사용 가능한 고용량 배터리가 적용됐다. 커버 분리형 제품이다.

펭수 빙하크래들 선풍기뿐만 아니라 보조 배터리, 핸드폰 그립톡, 에어팟·버즈 케이스 등 다양한 펭수 굿즈도 판매할 예정이다.

할인 쿠폰도 제공한다. G마켓, 옥션 전 회원을 대상으로 ‘10% 할인쿠폰’을, 멤버십회원인 스마일클럽에게는 ‘15% 할인쿠폰’을 증정한다. 펭수 굿즈 상품을 3개 이상 구매하면 선착순으로 G마켓과 옥션 각 사이트에서 1000명씩, 총 2000명에게 ‘GS25 5000원 모바일상품권’도 증정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr