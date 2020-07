갤럭시Z플립에 스킨 입혀볼까…삼성, '커스텀 스킨' 서비스

지문·긁힘 방지 해주는 11종 필름 1회 무상 부착 서비스

7월9일부터 기존·신규 구매 고객 대상 서비스 시작

색상·패턴부터 곰표·마블 스파이더맨·니니즈 캐릭터 스킨까지

[아시아경제 한진주 기자]삼성전자가 '갤럭시Z 플립'을 지문이나 긁힘으로부터 보호할 수 있도록 원하는 디자인의 필름을 붙여주는 서비스를 시작한다.

2일 삼성전자는 갤럭시Z 플립 신규·기존 구매 고객을 대상으로 '커스텀 스킨' 부착 서비스를 진행한다고 밝혔다.

커스텀 스킨은 사용자가 좋아하는 색상이나 패턴, 캐릭터를 인쇄한 필름으로, 스마트폰에 부착하면 지문이 묻어나지 않고 슬림한 디자인과 그립감을 유지하면서도 개성을 표현할 수 있다.

삼성전자가 마련한 커스텀 스킨은 총 11종이다. 블루·라이트 그린·레드·무광 투명 4가지 색상 스킨, 블랙워치·지오메트릭·닷·그리드까지 4가지 패턴 스킨, 곰표·마블 스파이더맨·니니즈 3가지 캐릭터 스킨으로 구성돼있다. 색상 스킨을 입히면 새로운 색상으로 바뀌고, 곰표 디자인 스킨을 입히면 뉴트로 감성을 연출할 수 있다.

삼성전자는 갤럭시Z플립 구매자들에게 1회 무상 서비스를 제공한다. 삼성 멤버스 애플리케이션에서 프로모션 쿠폰을 다운로드 받으면 된다. 오는 9일부터 전국 삼성전자 서비스센터에서 쿠폰 인증 후 커스텀 스킨 부착 서비스를 받을 수 있다.

서비스 시작에 앞서 3일부터 5일까지 삼성 디지털프라자 홍대점, 현대 판교점, 갤러리아 광교점, 일렉트로마트 영등포점에서 '커스텀 스킨' 부착 팝업 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에 방문한 갤럭시Z 플립 사용자들에게 커스텀 스킨 1종 추가 증정·부착 서비스를 제공한다.

삼성전자 관계자는 "스티커나 비즈, 키링 등 다양한 액세서리로 자신만의 개성을 표현하고 싶어하는 '갤럭시 Z 플립' 사용자들에게 영감을 얻어 '커스텀 스킨'을 제작하게 됐다"며 "'커스텀 스킨'을 통해 '갤럭시 Z 플립'만의 새로운 폰꾸미기 문화가 만들어지기를 바란다"고 말했다.

