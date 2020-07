폼페이오, "홍콩은 공산당 도시‥특별 지위 박탈 이행"

홍콩 보안법 미국인에 집행 가능성 우려

신장지구 가발 수입 규제 개시

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 중국의 홍콩 국가보안법 시행과 관련, 홍콩은 이제 중국 공산당 치하의 한 도시이며 홍콩에 부여한 특별지위를 끝내기 위한 도널드 트럼프 대통령의 지시를 계속 이행하겠다고 강조했다.

폼페이오 장관은 1일(현지시간) 브리핑에서 "자유로운 홍콩은 세계에서 가장 안정적이고 번영하며 역동적인 도시 중 하나였다"며 "이제 그곳은 공산당이 운영하는 또 하나의 도시가 될 뿐이다"고 말했다.

폼페이오 장관은 홍콩보안법 제38조에 미국인이 적용 대상으로 포함될 가능성이있다고 지적하면서 이 법은 모든 국가에 대한 모욕이라고 말했다고 강조했다.

홍콩보안법 38조에 따르면 외국에 사는 비영주권자에게도 법이 적용될 수 있다. 홍콩보안법은 홍콩 영주권자가 아닌 사람도 홍콩 외 지역에서 홍콩보안법을 위반하면 이법을 적용하도록 했다. 비영주권자는 추방될 수도 있으며 기업은 벌금을 부과받을 수 있다.

폼페이오 장관은 또 미국의 여러 기관이 중국 신장 지역에서 강제 노동과 기타 인권 침해에 연루된 단체들과 공급망이 연계된 기업들에 대해 사업 경보(business advisory)를 내놓았다고 말했다.

이와관련 인터넷 매체 악시오스는 미국 세관국경보호국(CBP)이 최근 중국 서부 신장 지역에서 강제노동을 통해 제조된 의심이 있는 약 13t의 가발 등 제품을 미국항에 억류했다고 보도했다.

이는 미국법상 강제노동을 통해 제조된 물품의 수입을 금지한 데 따른 것으로, CBP가 이들 제품이 강제노동과 연관돼 있다는 강력한 증거를 확보했음을 시사하는 것이라고 악시오스는 평가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 신장지구의 이슬람계 소수민족에 대한 인권 탄압 책임이 있는 중국 당국자를 제재할 수 있도록 한 법에 서명한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr