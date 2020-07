익산시체육회 급여 나눔으로 잔잔한 감동 선사

소속 지도자 8명, 지역상품권으로 기부금 전달

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시체육회 직원들이 급여 일부를 모금해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소속 지도자 돕기에 나서면서 잔잔한 감동을 주고 있다.

1일 시체육회에 따르면 주유선 사무국장을 비롯한 직원들이 코로나19로 급여가 삭감되거나 받지 못하고 있는 소속 지도자 8명에게 지역상품권으로 기부금을 전달했다.

최근 익산지역 코로나19 확진자 발생으로 인해 체육회 사업이 모두 중단됨에 따라 체육지도자들이 어려움을 겪고 있다.

이에 따라 시체육회 직원들은 위기를 극복하고 힘을 보태자는 의미로 25일 직원들의 급여일에 맞춰 자발적인 기부에 동참했다.

또 조장희 체육회장과 체육회 김경수 이사는 재난지원금으로 받은 100만 원과 80만 원 전액을 쾌척했다.

조장희 체육회장은 “코로나19 장기화로 침체된 체육계에 실질적인 도움을 줄 수 있는 지원책 마련이 시급한 실정이다”면서 “어려운 체육지도자들에게 조금이나마 온기를 불어넣었으면 좋겠다”고 말했다.

