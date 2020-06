대전시, 감염병관리과 등 전담조직 신설…코로나19 탄력 대응

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 감염병 관리 전담조직을 신설해 운영한다. 전담조직은 지역 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산·장기화되는 것에 대처하고 선제적 대응을 가능케 할 목적으로 신설된다.

시는 내달 1일 대전시의회 심의를 거쳐 이 같은 내용의 조직개편을 시행한다고 29일 밝혔다.

조직개편은 시청에 ‘감염병관리과’를 신설해 감염병 총괄·예방·대응기능과 의료 업무를 통합 수행토록 하고 대전시보건환경연구원에 ‘감염병검사과’를 신설해 지역 내 감염병 검사·진단업무를 전담케 하는 것을 골자로 한다.

시는 조직개편과 함께 감염병관리과에 역학조사관, 감염병검사과에 검사 인력을 각각 보강해 배치한다.

특히 시는 기존 ‘과’ 단위 정원제를 ‘실·국’ 단위 정원제로 전환해 각 실·국별 책임자가 실·국 내 정원을 조정할 수 있게 함으로써 현안업무에 필요한 인력이 자율적으로 제때 투입될 수 있는 여지를 마련했다.

김주이 기획조정실장은 “시는 지역 내 재확산 되는 코로나19 감염 위기상황에 선제적으로 대처하기 위해 마련된 ‘긴급 조직개편’을 단행한다”며 “조직개편은 감염병 관리 컨트롤타워 기능을 보강하고 탄력적인 코로나19 대응이 가능하게 하는데 초점이 맞춰질 것”이라고 말했다.

한편 29일 현재 대전지역 코로나19 누계 확진자는 113명(해외입국자 15명 포함)이다. 애초 대전에선 다단계·방문판매 시설 관련자를 연결고리로 확진자가 급격히 늘어나는 양상을 보였다.

하지만 현재는 다단계·방문판매시설 관련 확진 발생이 주춤해지는 것과 달리 감염원이 확실치 않은 확진자(#105·#111 등)가 늘어 시와 방역당국을 긴장케 한다.

