의협 "한방 첩약 건강보험 적용 반대"

[아시아경제 이진규 기자] 대한의사협회(의협)는 28일 오후 서울 청계천 한빛광장에서 집회를 열고 한방 첩약에 대한 건강보험 적용을 반대한다고 주장했다. 첩약은 여러 가지 한약제제를 섞어 탕약으로 만든 약으로, 한 번 먹는 양을 보통 1첩으로 한다.

의협 측은 "안전성이 검증되지 않은 한방 첩약을 급여화하는 것은 위험천만한 발상"이라면서 "한약은 급여화 대상이 아니라 과학적 검증의 대상임을 명심해야 한다"고 비판했다.

의협 측은 또 첩약 급여화 시범사업 계획을 폐기하라고 정부에 요구했다. 아울러 한방 치료에 대해선 별도의 한방 건강보험을 만들어 국민이 가입 여부를 선택할 수 있게 하라고 했다.

최대집 의협회장은 "한방치료를 받고자 하는 국민이 있다면 그들만 별도로 한방보험료를 납부할 수 있도록 해 국민의 과도한 부담을 덜어줘야 한다"고 말했다

앞서 보건복지부는 지난 9일 건강보험 최고 의결기구인 건강보험정책심의위원회 소위원회를 열고 첩약 급여화 시범사업 계획을 내놓은 바 있다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr