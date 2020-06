광주혁신추진위, 창업·벤처 클러스터 조성 권고

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시장 직속 광주혁신추진위원회는 제17차 전체회의와 전문가 자문을 받아 ‘혁신과 도전의 창업·벤처 클러스터 조성’을 확정해 29일 광주광역시에 권고한다.

이번 혁신권고는 혁신추진위가 2018년 11월27일 시장 직속 자문기구로 출범한 이후 권고·제안한 공공기관 혁신, 시립예술단 활성화, 스마트제조혁신, 광주복지모델 구축, 광주도시관정책 재정립, 산업정책플랫폼구축, 문화·예술 민간경상보조금 혁신, 저출산대책, 어등산관광단지조성 정상화 등에 이은 열아홉 번째이다.

혁신추진위는 “광주시는 전국의 2.1%인 GRDP 39.8조 원 규모의 열악한 경제·산업구조의 성장기반을 혁신하기 위해 인공지능을 선택했다”며 “시의 이러한 인공지능정책이 소기의 성과를 거두기 위해서는 점진적 혁신이 아닌 창업·벤처를 활성화하는 파괴적 혁신이 필요하다”고 밝혔다.

이에 혁신추진위는 ‘혁신과 도전의 창업·벤처 클러스터 조성’을 목표로 ▲단계·대상별 체계적인 창업·벤처 육성전략 수립·시행 ▲기능 중심의 광주형 창업·벤처 클러스터 조성 ▲창업·벤처 단계별 맞춤형 통합적 지원체계 마련 등 3대 기본방향에 따라 27개 혁신과제를 권고했다.

혁신추진위는 제12차 시정혁신 권고문을 전달받은 시로부터 3개월 이내에 세부 추진계획을 마련해 보고하도록 하고 시정혁신권고 이행상황 관리카드제 등을 통해 그 동안 시에 전달한 혁신 권고·제안이 시정에 반영될 수 있도록 지속 점검해 나갈 계획이다.

주정민 광주혁신추진위원장은 “광주시는 4차 산업혁명 시대 대응을 위해 선제적으로 인공지능을 선택했으며, 이러한 정책이 소기의 성과를 거두기 위해서는 창업·벤처 활성화가 매우 중요하다”며 “앞으로도 광주시가 한국형 뉴딜 등 정부정책 변화에 적시에 대응할 수 있도록 혁신추진위 위원들과 함께 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr