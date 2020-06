경찰 보고 'X새'…장성규의 '워크맨', 경찰비하 자막 의혹에 '시끌'

[아시아경제 박희은 인턴기자] 유튜브 채널 '워크맨'이 경찰을 비하하는 단어를 자막으로 사용하면서, 논란이 제기됐다.

지난 26일 공개된 워크맨 58회에서 장성규는 경찰직에 도전했다.

이날 장성규는 선배 경찰관들과 함께 금은방을 순찰했다. 이때 장성규가 그곳 시민들과 인터뷰를 진행하면서 사용된 자막이 부적절하다는 비판이 제기됐다.

한 여성이 "남편 직장 뒤에 지구대가 있다"고 말하자, 남편의 머리 위로 'jjob세권'이란 자막이 나왔다. 한글로 '짭세권'이라는 뜻으로 읽힌다. '짭새'는 경찰을 비하하는 대표적인 표현이기도 하다.

당시 회차는 장성규가 경찰 업무를 체험하며, 경찰관들의 바쁜 일상과 고충을 직접 전하기 위한 의도였다. 그런데 자막으로는 '짭새'라는 단어를 사용했다는데서 온라인 상에서는 의문이 제기됐다. 그러나 '워크맨' 웃음 코드 특성상 사용될 수 있는 자막이었다는 의견도 제기되며 갑론을박이 이어지고 있다.

다만 워크맨의 자막 논란이 이번이 처음이 아니라는 점에서 누리꾼들은 더욱 문제를 삼고 있다.

앞서 워크맨은 지난 3월 방송에서 장성규와 방송인 김민아가 박스 접기 아르바이트에 도전하는 모습을 내보냈다. 이 과정에서 '18개 노무(勞務) 시작'이라는 자막을 사용해 논란이 됐다. 이는 일부 극우 성향의 커뮤니티에서 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰이는 용어다.

당시 제작진은 "그러한 사실을 전혀 인지하지 못한 상태였다"며 해명과 함께 사과문을 게시했다. 이어 해당 직원을 징계한다고 밝힌 바 있다.

