[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 오는 11월까지 매주 1회씩 ‘지역 청년 취업지원 프로그램’을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 광주광역시 경제고용진흥원과 지역고용정책연구원 둥 관계기관과 협업해 진행된다.

광주대는 코로나19 여파로 취업에 어려움을 겪고 있는 지역 청년을 대상으로 맞춤형 취업지원 서비스를 제공할 방침이다.

