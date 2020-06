폭우 쏟아지는 장마철…車 운행전 와이퍼·타이어 꼭 확인하세요

[아시아경제 성기호 기자] 본격적인 장마철이 다가오면서 자동차 운행을 위해 평소보다 더 주의 깊게 살펴봐야 할 부분이 많아지고 있다. 특히 타이어나 와이퍼의 경우 빗길 운행시 안전과 직결되기 때문에 더 꼼꼼히 살펴봐야 한다.

지난해 한국교통안전공단이 발표한 자료에 따르면 2018년 빗길 교통사고가 전년대비 32.0%, 사망자는 25.9% 증가한 것으로 나타났다. 맑은 날 교통사고가 1.9%, 사망자가 12.9%가 감소한 것과 대조적으로 빗길 교통사고가 크게 증가한 것이다.

특히 많은 양의 비가 쏟아지는 장마철에는 운전자의 시야 확보를 위해 와이퍼와 유리 상태 점검이 필수다. 와이퍼의 경우, 블레이드가 노후 되면 작동 시에 빗물을 잘 닦아내지 못해 시야를 가릴 수 있으므로 교체해야 한다. 특히 덥고 습한 계절, 장마철, 황사철에는 더 빠른 와이퍼 손상이 우려되므로 잦은 점검이 필요하다.

와이퍼 사용 시 유리에 줄이나 물 자국이 생길 때, 와이핑 되지 않는 영역이 생길 때, 와이핑 시 덜컥거리거나 흔들림이 있는 경우가 와이퍼를 교체해야 하는 신호다. 와이퍼를 교체했는데도 소음이 나거나 잘 닦이지 않는 경우에는 앞 유리의 유막을 제거해야 하는데 유막제거제가 없다면 치약으로 대체가 가능하다. 또한 차량 유리에 발수 코팅을 해주거나, 발수 기능이 있는 워셔액을 준비하면 시야 확보에 도움이 된다.

빗길 미끄러짐을 방지하기 위한 타이어 점검도 필수다. 빗물이 타이어 트레드 사이의 홈을 통해 밖으로 배출되기 때문에, 타이어 트레드가 닳으면 배수 성능도 떨어져 수막현상을 일으킬 수 있다. 또한 타이어 공기압이 부족할 시에도 수막현상이 잘 발생하며 제동력도 떨어지므로 공기압이 최적의 상태인지 미리 확인해야 한다.

속도도 평상시보다 줄여야 한다.빗길에서는 평상시 규정 속도보다 20%, 폭우 시에는 50% 감속 운전해야 한다.

자동차 부품 중 유일하게 노면과 맞닿는 부분인 타이어 트레드를 보면 가로 세로로 다양한 무늬를 볼 수 있다. 트레드가 마모될수록 타이어 배수 기능이 떨어지고 빗길을 주행할 때 수막현상이 쉽게 발생한다.

타이어 옆면에 볼록 튀어나온 삼각형 꼭짓점을 따라가다 보면 트레드 홈 안에 볼록하게 올라온 마모한계선이 있다. 트레드가 마모한계선과 높이가 거의 같거나 같아진 상태라면 즉시 교체해야 한다. 100원짜리 동전을 거꾸로 타이어 트레드에 넣어서 이순신 장군의 사모(모자)가 보이면 타이어를 교체할 때다. 수치상으로 타이어 트레드의 깊이가 1.6㎜ 이하면 교체를 서둘러야 한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr