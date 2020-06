현대百 신촌점, '사나고 3D펜 팝업스토어' 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 현대백화점 신촌점은 다음달 9일까지 유플렉스 지하 2층에서 '사나고 3D펜 팝업스토어'를 선보인다고 28일 밝혔다.

이번 사나고 3D펜 팝업스토어는 국내 최초의 3D펜 아티스트인 '사나고'와 협업한 매장이다. 사나고는 유튜버 구독자 250만명을 보유한 인기 인플루언서로 3D펜을 활용한 작품 제작 영상으로 유명하다. 3D펜은 열에 녹은 플라스틱 심지가 펜에서 나온 순간 굳는 성질을 이용한 공예 도구다.

매장에선 사나고가 직접 디자인한 다양한 상품을 판매한다. 대표적인 상품은 '3D펜(5만9000원)', '티셔츠(1만9000원)', '에코백(1만원)' 등이다. 또한, 유튜브를 통해 5000만건 이상의 조회를 올린 '담벼락 수리'을 비롯해 '피규어', '용검', '갓' 등 8종의 작품을 전시한다.

아울러 매장을 방문한 고객들을 위해 3D펜 체험 행사를 진행하고, 전시된 작품 등을 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 업로드한 고객에게는 신촌점 카페H에서 이용 가능한 무료 음료 교환권도 증정한다.

현대백화점 신촌점 관계자는 "20~30대 젊은 고객들에게 차별화된 콘텐츠를 선보이기 위해 이번 팝업스토어를 오픈하게 됐다"며 최근 유뷰브 등 SNS 채널에서 독창적인 이야기와 소재로 큰 인기를 얻고 있는 사나고의 작품을 오프라인 매장에서 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

