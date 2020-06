역대급 무더위 대비 쿨한 ‘냉감의류’ 쏟아진다…그리티 감탄브라·위뜨 인기

[아시아경제 이선애 기자] 올여름 역대급 무더위가 예상되면서 무더위에 대비하기 위한 냉감 소재의 제품들이 다양하게 출시되고 있다. 아직 초여름이지만 낮 기온이 30도 이상까지 치솟는 등 폭염이 시작됐고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 마스크 착용이 장기화되고 있어 피부 온도를 조금이라도 낮출 수 있는 방법에 대해 소비자들의 관심도 높아지고 있다. 특히 평소 옷차림은 날씨에 영향을 많이 받기에 의류 제품들은 소비자들이 가장 먼저 준비하게 되는 아이템.

28일 패션업계에 따르면 ‘인견’은 바람이 잘 통하고 몸에 달라붙지 않아 ‘에어컨 원단’이라고 불리는 여름철 대표 소재다. 또 최근 친환경에 대한 관심이 높아지면서 천연소재로도 각광받고 있다. 그리티는 베스트셀러 언더웨어 브랜드 ‘감탄브라’의 올해 여름 신상으로 인견 소재를 적용해 더욱 시원해진 ‘감탄브라 인견 쿨’ 2종을 자사 온라인플랫폼인 준앤줄라이에서 단독 출시했다.

감탄브라는 지난 해 연 매출이 120억에 이르는 언더웨어 업계의 히트상품으로, 입으면 바로 ‘감탄이 나온다’는 제품명의 유래처럼 안 입은 듯 편안한 착용감이 강점이다. ‘내 몸 긍정주의’ 확산으로 20대부터 50대까지 폭 넓은 지지 층을 확보한 인기브랜드다. 봉제선이 없는 심리스 퓨징브라로 얇은 겉옷에도 자국이 남지 않고, 자연스럽고 안정감 있게 가슴을 감싸주어 바디라인을 매끄럽게 연출해준다.

이번 여름 버전 감탄브라는 ‘감탄브라 라이트쿨’과 ‘감탄브라 에어쿨링V’ 2가지 종류다. 기존 제품보다 시원한 냉감 소재 적용과 몸에 닿는 면적을 줄여 보다 가볍고 시원하게 입을 수 있는 것이 큰 장점이다. 감탄브라 라이트쿨은 기존 런닝형의 넓은 어깨끈을 얇고 가볍게 변경해 오프숄더나 시스루 룩에도 자연스럽게 연출이 가능하며, ‘감탄브라 에어쿨링V’은 깊은 V넥에도 속옷이 노출되지 않도록 디자인해 패션성을 높였다. 특히 감탄브라 라이트쿨은 피치 핑크, 레몬 옐로우, 파우더 블루 등 다양한 컬러로도 출시되어 겉옷과 매치하거나 스타일링하기 더욱 좋다.

준앤줄라이 이동희 사업부장은 “젊은 층을 중심으로 내 몸에 편한 속옷을 찾는 트렌드가 확산되면서 감탄브라 인기가 날로 높아지고 있는 가운데 무더위를 대비한 감탄브라에 대한 소비자 요청이 이어짐에 따라 냉감 소재와 슬림한 디자인을 적용해 여름용 ‘감탄브라 인견 쿨’을 출시하게 됐다”며 “감탄브라는 다양한 미투 제품이 나올 정도로 언더웨어 업계에서 센세이션한 히트상품인만큼 그리티는 매년 다른 소재와 디자인 개발을 통해 독보적인 강점을 키워나가면서 스테디셀러로 키워나가고 있다”고 설명했다.

그리티가 전개 중인 프랑스 프리미엄 애슬레저 브랜드 ‘위뜨(huit)’는 여름을 위한 기능성 애슬레저 신제품을 선보였다. 운동을 위한 목적뿐 아니라 일상생활과 라운지 웨어로도 애슬레저룩을 즐겨 입는 등 활용도가 다양해지면서 최근에는 더운 여름에도 시원하고 쾌적하게 착용할 수 있는 여름용 버전의 애슬레저 의류를 찾는 소비자들이 많아지고 있다.

위뜨의 여름 신상 ‘슈퍼 에어쿨 티셔츠’는 텐셀 원단을 적용해 매끄러운 촉감을 느낄 수 있고, 가볍고 쾌적하다. 몸에 달라붙지 않아 땀이 많이 날 수 있는 여름철에도 퍼포먼스를 돕는다. 바디라인이 부각되지 않는 박시한 핏으로 운동뿐 아니라 일상 생활 속 ‘원마일웨어’로도 적합하다. 여름의 청량함이 느껴지는 소프트한 컬러로 그린, 베이지, 라이트블루, 라이트그레이 및 블랙 5종으로 구성했다.

함께 입기 좋은 ‘슈퍼 에어쿨 레깅스’는 7부 기장의 쿨 레깅스로 냉감 소재로 얇지만 견고한 ‘아쿠아엑스(AQUA X)’ 원단을 적용해 한여름에도 쾌적하고 부담 없이 액티비티를 즐길 수 있다. 또 땀이 차기 쉬운 허리밴드 안감에 통풍성이 우수한 메쉬원단을 적용해 쾌적함을 더욱 살렸다. 시각적으로도 시원함이 느껴지는 라이트블루, 크림베이지 등 총 5종이다.

그리티 김신호 전무는 “더운 여름철에는 레깅스가 더울 것이라는 편견을 깨뜨리고 더위에 구애 없이 일상을 즐길 수 있도록 그리티의 냉감 기술과 소재를 적용한 애슬레저룩을 선보이게 됐다”며 “착용만으로도 시원함이 느껴져 피부 온도를 낮출 수 있는 ‘감탄브라 인견 쿨’과 ‘위뜨 슈퍼 에어쿨’ 등을 통해 패션도 놓치지 않고 산뜻한 기분을 느껴보길 바란다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr