근로복지公 "코로나 대응 新 교육방식 '스위칭 러닝' 개발"

[아시아경제 김보경 기자] 근로복지공단은 한국생산성본부와 공동으로 대면교육에 원격 학습활동이 융합된 스위칭 러닝(Switching Learning)을 기획·설계해 새로운 교육방법을 제시했다고 28일 밝혔다.

스위칭 러닝은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 제한됐던 토의와 실습 과정을 원격 스트리밍 플랫폼에 접목시킴으로써 집합교육에서 학습자 간 비대면으로 소통할 수 있는 교육방식이다.

대면 교육과 비대면 교육을 필요에 따라 전환해 사회적 거리두기를 유지하면서도 교육의 집중도를 저하시키지 않고, 온라인 게임적인 요소까지 접목해 학습자들의 흥미를 유발하고 있다.

스위칭 러닝 방식은 근로복지공단 직원들을 대상으로 한 '계층별 리더십 및 공통역량 강화교육'에 처음으로 적용됐다. 이달부터 10월까지 총 17차에 걸쳐 진행될 예정이다.

이 교육은 직급별 리더십 강화, 소통 활성화를 통해 조직 역량을 높이기 위한 과정이다. 1인 1책상과 일방향 착석, 20명 미만 분반 진행 및 1일 2회 발열체크, 손세정제와 마스크 비치 등 방역지침을 엄격히 준수해 진행된다.

강순희 근로복지공단 이사장은 "공단이 노동복지 허브 역할을 수행하겠다"며 "코로나19 상황을 극복할 수 있는 새로운 교육방법을 제시해 국민에게 환영받는 공공기관이 될 것"이라고 밝혔다.

