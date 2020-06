"특별 여행주간 맞아 가족과 국립공원서 캠핑"…29일부터 신청

[아시아경제 김보경 기자] 국립공원공단은 특별 여행주간인 7월 1일부터 19일까지 가족 단위 탐방객을 위한 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

공단은 '가족의 소통과 자연 속에서 치유'를 주제로 7개 국립공원 야영장에서 캠핑 스쿨과 지리산·설악산에서 자녀와 함께 하는 국립공원 산행캠프를 진행한다.

캠핑 스쿨은 ▲지리산 달궁 야영장 ▲설악산 설악동 야영장 ▲덕유산 덕유대 야영장 ▲오대산 소금강 야영장 ▲태안해안 몽산포 야영장 ▲치악산 금대 야영장 ▲월악산 닷돈재 야영장에서 실시된다.

자녀와 함께 하는 국립공원 산행캠프는 우리나라 제1호 국립공원인 지리산과 올해 국립공원 지정 50주년을 맞는 설악산에서 2박 3일 과정으로 운영한다.

여행주간 프로그램은 무료로 참여할 수 있으며 국립공원 예약통합시스템(reservation.knps.or.kr)에서 29일 오전 10시부터 신청을 받는다.

캠핑 스쿨은 선착순이고, 자녀와 함께하는 국립공원 산행캠프는 추첨을 통해 선발된다. 다만 파견 의료 인력 확인서, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 근무확인서 등을 제출하면 참가자 포함해 직계가족 4명까지 우선 참여할 수 있다.

공단은 무선 송수신기 탐방 해설, 마스크 착용, 발열 체크 및 문답 확인 검사 진행 등 코로나19 감염예방 생활 속 거리두기를 실천하고 있다.

국립공원 인근 생태관광지역도 특별여행주간을 맞아 다채로운 프로그램을 마련했다. 자세한 내용은 우리나라 생태관광 이야기(www.ecotour.go.kr, ecotourismstory.blog.me)에서 확인할 수 있다.

김종희 국립공원공단 탐방복지처장은 "2020년 특별 여행주간을 맞아 코로나19로 인해 일상에 제약을 많이 받았던 어린이와 청소년들이 국립공원 자연 속에서 부모님과 함께 의미 있는 시간을 보내길 바란다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr