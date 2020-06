'아는형님' "저절로 눈물이 흐르더라" 개콘 출신 박영진, 개콘 종영에 보인 반응

[아시아경제 김정호 기자] 개그맨 박영진이 개그콘서트의 종영에 대해 입을 열었다.

27일 오후 방송된 JTBC 예능프로그램 ‘아는형님’에서는 오만석, 김준호, 박영진이 출연했다.

이날 MC 김희철은 개그콘서트 종영을 언급하며 "종영이 슬프더라. 고1때부터 꾸준히 본 프로그램이 종영하니까 슬펐다"라고 운을 뗐다.

이에 박영진은 "현장에 있었다. 웬만해서는 눈물을 안 흘리는데 저절로 눈물이 흐르더라. 신봉선, 박성호 선배도 우는 걸 한 번도 못 봤는데 오열하더라"라고 당시 상황을 전했다.

이를 들은 서장훈은 박영진을 향해 개그콘서트가 낳은 스타라고 밝혔다. 더불어 박영진은 "'개콘'은 내가 태어난 곳 같은 곳이기 때문에 산부인과 같은 곳이다"라고 설명했다.

한편 김준호는 "개그맨은 네 가지 부류로 나뉜다"라고 말해 눈길을 끌었다. 그는 "첫 번째는 아이디어도 잘 짜고 잘 살리는 타입이다"라며 이수근과 유세윤을 지목했다.

이어 "두 번째는 아이디어는 좋은데 살리지 못하는 경우다"라며 "홍인규와 양선일이 그렇다. 예전에 인규와 같이 코너를 한 적이 있는데 인규가 거의 다 짠 거다"라고 밝혔다.

그러면서 "아이디어는 없는데 잘 살리는 타입은 김영철이다"라고 전해 주변에 폭소를 안겼다. 아울러 김준호는 "아이디어도 없고 살리지도 못하는 대표적인 개그맨은 김대희다"라고 웃음을 더했다.

김준호는 박영진에 대해 "아이디어도 있고 잘 살리는데 운이 없다"라며 "운 만 있으면 빛을 볼 수 있는 사람이다"라고 칭찬했다.

아는형님은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr