[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자]

◇ 포항시

<승진>

▲행정 4급 △감사담당관 양청직 △자치행정국 자치행정과 김복조 (이상 2명)

▲행정 5급 △자치행정국 자치행정과 이현주 △건설교통사업본부 대중교통과 신강수 △맑은물사업본부 상하수도행정과 정성학 (이상 3명)

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr